XSMN 18/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 18/2. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 4 ngày 18/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 18/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 18/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ từ đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ mở thưởng Xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ từ đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số ở đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): gồm 01 giải, giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): có 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba (trùng 5 số): có 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): có 100 giải, trị giá 1 triệu đồng/giải.

- Giải sáu (trùng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): có 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài các giải chính, còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích cho vé sai duy nhất 01 số ở bất kỳ hàng nào theo đúng thứ tự so với giải đặc biệt (không áp dụng trường hợp sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Khi trúng xổ số miền Nam, người chơi có thể chọn một trong hai cách lĩnh thưởng sau:

- Đổi vé tại đại lý vé số địa phương: Hình thức được nhiều người sử dụng vì nhanh chóng, thuận tiện, không cần đi xa. Tuy nhiên, người trúng sẽ trả phí dịch vụ đổi thưởng cho đại lý theo thỏa thuận.

- Lĩnh thưởng trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết ghi trên vé: Cách này thường phù hợp với giải thưởng giá trị lớn, không phát sinh phí giao dịch và giúp người trúng nhận đủ tiền thưởng theo quy định, đảm bảo an toàn và quyền lợi tối đa.

