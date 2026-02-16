XSMN 16/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 16/2. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 2 ngày 16/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 16/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 16/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam quay số do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam từ đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam quay số tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) mở thưởng Xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam quay số do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam từ đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam được quay số ở đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Khi xác định trúng thưởng, người chơi có thể trực tiếp đến Công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý vé số gần nhất để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Lúc lĩnh thưởng, người trúng cần xuất trình CCCD/CMND hoặc các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty XSKT nhằm hoàn tất hồ sơ nhận thưởng.

- Thời hạn đổi thưởng là 30 ngày kể từ ngày vé số được phát hành. Sau thời gian này, vé trúng sẽ mất hiệu lực, không được giải quyết lĩnh thưởng dưới bất kỳ hình thức nào.

