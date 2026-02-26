XSMN 26/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 26/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 26/2. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 5 ngày 26/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 26/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 26/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) đảm nhiệm.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam được mở thưởng từ các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam được quay tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay thưởng Xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam được các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) quay số.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam được các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam được quay số ở đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMN

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ được chấp nhận lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày mở thưởng. Sau mốc thời gian này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực để nhận giải.

- Theo quy định, thời gian chi trả giải thưởng tối đa là 05 ngày kể từ khi Công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ. Trên thực tế, đơn vị phát hành thường ưu tiên xử lý nhanh chóng để thanh toán tiền thưởng sớm nhất cho người trúng.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý xổ số gần nơi cư trú để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Nhằm thuận tiện và tiết kiệm thời gian, nhiều người chọn đổi vé tại các đại lý được ủy quyền chi trả. Tuy nhiên, hình thức này thường kèm phí hoa hồng đổi thưởng, phổ biến khoảng 0,5%–1% tùy từng địa phương.

- Nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại Công ty XSKT, người trúng sẽ nhận đầy đủ số tiền thưởng sau khi trừ thuế theo quy định (nếu phát sinh) và không phải chịu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào.

