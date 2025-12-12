XSMN 12/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 12/12. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 12/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 12/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 12/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được mở thưởng do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ quay số XSMN.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được quay do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ quay thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được quay thưởng do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ quay số XSMN.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được quay số do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể chọn một trong hai cách nhận giải: đổi vé tại các đại lý gần nhà hoặc trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết. Cả hai phương thức đều phổ biến và phù hợp với nhu cầu khác nhau của người chơi.

- Khi đổi vé tại đại lý, bạn sẽ được xử lý nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, người trúng thưởng sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ cho đại lý, thường từ 0,5% đến 1% tùy vào khu vực và giá trị giải.

- Ngược lại, nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số phát hành vé, người chơi sẽ nhận toàn bộ số tiền trúng sau khi trừ thuế theo quy định. Hình thức này không phát sinh thêm phí giao dịch, rất phù hợp cho những giải thưởng có giá trị lớn, giúp người nhận yên tâm hơn.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Truy cập website vtcnews.vn hàng ngày để theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Bạn cũng có thể xem trực tiếp chương trình quay số mở thưởng trên truyền hình vào lúc 16h15 mỗi ngày. Lưu ý chọn đúng kênh phát sóng theo đài phụ trách quay thưởng hôm đó.

- Ngoài ra, người chơi có thể đến trực tiếp trường quay để theo dõi quá trình quay số và kiểm tra kết quả. Sau khi xác nhận trúng giải, việc đổi thưởng có thể thực hiện ngay tại công ty xổ số kiến thiết.

