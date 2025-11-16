XSMN 16/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 16/11. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 16/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 16/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 16/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay thưởng do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được công bố do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) được do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) được 4 đài tham gia gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng do đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng số có thể nhận thưởng tại đại lý vé số gần nhà hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết.

- Đổi thưởng ở đại lý thường nhanh và tiện, nhưng bạn sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng đổi vé, dao động khoảng 0,5% – 1% tùy nơi.

- Trong khi đó, nếu đến công ty xổ số kiến thiết – đơn vị phát hành vé – bạn sẽ được nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế (nếu có) và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí nào như khi đổi tại đại lý.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: Chỉ có 1 vé trúng khớp cả 6 số, nhận thưởng 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: 10 vé trúng đủ 5 số sẽ nhận 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba: Có 20 giải, mỗi giải trao 10 triệu đồng.

- Giải tư: Tổng 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.

- Giải năm: 100 vé trúng 4 số được thưởng 1 triệu đồng/giải.

- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải nhận 200.000 đồng.

- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải được 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: 9 vé trúng sai duy nhất số đầu tiên so với giải đặc biệt, mỗi vé nhận 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 45 vé sai 1 số ở bất kỳ vị trí nào (trừ số đầu), mỗi giải 6 triệu đồng.

