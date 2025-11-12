XSMN 12/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 12/11. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 12/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 12/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 12/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 10/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 10/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 10/11/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 10/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 10/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 9/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 9/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 9/11/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 9/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 9/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 8/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 8/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 8/11/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 8/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 8/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 7/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 7/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 7/11/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 7/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 7/11/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ được quay thưởng do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam sẽ được công bố do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ được do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ được mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ được quay do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ được 4 đài tham gia gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, xổ số miền Nam sẽ được mở thưởng do đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời hạn lĩnh thưởng XSMNThời hạn nhận thưởng của vé trúng XSMB là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số hoặc từ ngày hết hạn lưu hành của vé. Sau khoảng thời gian này, vé trúng sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị lĩnh thưởng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết in trên vé hoặc tới đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải.

- Nhận thưởng tại đại lý địa phương thường nhanh chóng và tiện lợi, nhưng người chơi sẽ phải trả phí hoa hồng, thường từ 0,5% đến 1% tùy khu vực.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết, người trúng sẽ được nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) mà không phát sinh thêm phí.

Lưu ý: Khi đến nhận giải, người trúng cần mang giấy tờ tùy thân hợp lệ như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu để xác minh danh tính.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.