XSMN 14/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 14/11. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 14/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 14/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 14/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ công bố do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ 4 đài tham gia gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, xổ số miền Nam (XSMN) sẽ mở thưởng do đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời gian trả thưởng

- Công ty Xổ số Kiến thiết có trách nhiệm chi trả giải thưởng cho người trúng theo đúng quy định và thể lệ đã ban hành. Việc trao thưởng được thực hiện trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trong trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, quá trình thanh toán sẽ được tạm hoãn cho đến khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi và tính minh bạch cho người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé trúng thưởng hợp lệ là vé do Công ty Xổ số kiến thiết phát hành, có các thông tin khớp với kỳ quay và kết quả được công bố chính thức. Đồng thời, vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách hay chỉnh sửa, và nằm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng để đủ điều kiện nhận giải.

