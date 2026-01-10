XSMN 10/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 10/1. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 10/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 10/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 10/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay số.

- Thứ Ba: Được đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ qua số mở thưởng XSMN.

- Thứ Tư: XSMN được qua số mở thưởng do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN được quay số mở thưởng từ đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Được đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ quay thưởng XSMN.

- Thứ Bảy: XSMN được qua số từ 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Được quay số từ đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng XSMN.

Quy định trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ chi trả toàn bộ giá trị giải thưởng cho người chơi trúng thưởng, tuân thủ đúng thể lệ đã công bố.

- Thời gian thanh toán giải thưởng tối đa là 5 ngày làm việc, tính từ ngày nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ của khách hàng.

- Người trúng thưởng có thể nhận giải bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

- Vé số dùng để lĩnh thưởng phải còn nguyên trạng, giữ đầy đủ kích thước và các dãy số dự thưởng, không rách, ghép nối, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời còn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết quả trúng giải.

- Nếu vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng vẫn đủ yếu tố xác định trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành thẩm tra và quyết định chi trả hoặc từ chối giải thưởng.

