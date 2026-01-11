XSMN 11/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 11/1. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 11/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 11/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 11/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 9/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 9/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 9/1/2026, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 9/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 9/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 8/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 8/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 8/1/2026, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 8/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 8/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 7/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 7/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 7/1/2026, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 7/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 7/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 6/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 6/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 6/1/2026, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 6/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 6/1/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN được quay bởi đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số XSMN.

- Thứ Năm: XSMN do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) thực hiện.

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) mở thưởng XSMN.

- Thứ Bảy: XSMN được quay bởi đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) quay số XSMN.

Quy định trả thưởng XSMN

- Công ty Xổ số Kiến thiết có trách nhiệm chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng, đúng theo quy định và thể lệ đã ban hành.

- Thời hạn giải quyết và thanh toán tiền thưởng không quá 5 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

- Người trúng giải có thể lựa chọn hình thức nhận thưởng bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản ngân hàng.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Truy cập trang vtcnews.vn hằng ngày để theo dõi kết quả xổ số miền Nam nhanh, đầy đủ và chính xác.

- Tra cứu XSMN trên điện thoại bằng cách nhắn tin theo cú pháp in sẵn trên vé số, chỉ sau khoảng 2–3 phút kết quả sẽ được gửi về.

- Theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả XSMN trên các kênh truyền hình hoặc Youtube vào khung giờ 16h15 mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.