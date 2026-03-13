XSMN 13/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 13/3/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 13/3. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 6 ngày 13/3/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 13/3 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 13/3/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN được quay thưởng tại các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kỳ quay XSMN do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện.

- Thứ Tư: XSMN tiến hành quay số mở thưởng tại các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Lịch quay XSMN thuộc về các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN được tổ chức tại các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ quay thưởng XSMN.

Chủ Nhật: XSMN diễn ra tại các đài Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL) và Tiền Giang (XSTG).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể đến nhận tiền tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền trả thưởng.

- Đối với những giải thưởng có giá trị nhỏ, bạn có thể đổi vé tại các đại lý vé số để thuận tiện và nhận tiền nhanh hơn. Tuy nhiên, khi đổi thưởng tại đây thường sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, mức phí phổ biến dao động khoảng 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Trong trường hợp trúng giải có giá trị lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để làm thủ tục nhận thưởng. Khi đó bạn sẽ được nhận đầy đủ số tiền trúng thưởng sau khi trừ thuế theo quy định và không phải trả thêm phí đổi thưởng.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Bạn có thể truy cập website vtcnews.vn hằng ngày để theo dõi kết quả XSMN được cập nhật nhanh và đầy đủ.

- Ngoài ra, người chơi cũng có thể tra cứu kết quả XSMN trên điện thoại bằng cách nhắn tin theo cú pháp in trên tờ vé số. Chỉ sau khoảng 2–3 phút, kết quả sẽ được gửi trực tiếp về máy.

- Bên cạnh đó, kết quả XSMN còn được tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình hoặc phát livestream trên YouTube vào khoảng 16h15 mỗi ngày để người xem tiện theo dõi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.