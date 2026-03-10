XSMN 10/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/3/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 10/3. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 3 ngày 10/3/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 10/3 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 10/3/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) tổ chức quay thưởng ở đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng ở đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) phụ trách.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) thực hiện bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) tổ chức quay thưởng tại đài Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMN

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ có hiệu lực nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả (ngày quay thưởng). Sau thời hạn này, nếu người trúng không đến làm thủ tục nhận giải thì tờ vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Theo quy định, thời gian chi trả giải thưởng tối đa là 5 ngày kể từ khi công ty xổ số nhận được yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ từ người trúng. Tuy vậy, trên thực tế các công ty xổ số kiến thiết thường cố gắng hoàn tất thủ tục nhanh nhất để sớm trao tiền thưởng cho khách hàng.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý xổ số gần nhất để làm thủ tục nhận tiền thưởng.

- Để tiết kiệm thời gian, nhiều người thường lựa chọn đổi thưởng tại các đại lý được công ty xổ số ủy quyền chi trả. Tuy nhiên, khi nhận tiền theo cách này, người trúng thưởng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, thường dao động khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy từng nơi.

- Trong trường hợp đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng thưởng sẽ được nhận đầy đủ số tiền sau khi đã trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí đổi thưởng nào.

