XSMN 11/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/3/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 11/3. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 4 ngày 11/3/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 11/3 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 11/3/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) tổ chức quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng tại đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ phụ trách.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) thực hiện do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng tại đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số tại đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) tổ chức quay số tại đài Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Quy định cần biết

- Vé xổ số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, đầy đủ hình dạng và số dự thưởng, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau khoảng thời gian này, vé trúng sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Tiền thưởng được chi trả một lần duy nhất, người trúng giải có thể lựa chọn nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo nhu cầu.

- Trường hợp một tờ vé trúng nhiều giải khác nhau, người sở hữu vé sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ các giải thưởng đó.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMN

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ có giá trị nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau thời hạn này, nếu người trúng giải chưa đến làm thủ tục nhận tiền thì tờ vé sẽ không còn hiệu lực lĩnh thưởng.

- Theo quy định, thời gian chi trả giải thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ khi công ty xổ số tiếp nhận yêu cầu nhận thưởng hợp lệ. Tuy vậy, các công ty xổ số kiến thiết thường cố gắng hoàn tất thủ tục sớm nhất để nhanh chóng thanh toán tiền cho người trúng giải.

