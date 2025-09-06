XSMN 7/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 7/9. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 7/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 7/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 7/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay xổ số miền Nam được bắt đầu tuần với 3 đài gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam được tiếp nối cùng các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam được tổ chức do Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận được lần lượt mở thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Kết quả Xổ số miền Nam được đến từ các đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam được sôi động với 4 đài cùng tham gia: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần xổ số miền Nam được khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải Đặc biệt: 1 giải trị giá 2 tỷ đồng cho vé trùng khớp đủ 6 số.

- Giải Nhất: Có 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng 5 số.

- Giải Nhì: Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, dành cho vé trùng 5 số.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng 4 số.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng, dành cho vé trúng 4 số.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, dành cho vé trúng 2 số.

- Giải phụ Đặc biệt: 9 giải, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt nhưng sai ở hàng trăm nghìn.

- Giải Khuyến khích: 45 giải, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng đủ 5 số bất kỳ của giải Đặc biệt, ngoại trừ số đầu tiên.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng số, người chơi có thể đến Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý xổ số gần nhất để tiến hành nhận thưởng.

- Để tiết kiệm thời gian, nhiều người thường lựa chọn đổi thưởng tại đại lý được ủy quyền bởi công ty. Tuy nhiên, khi nhận thưởng theo cách này, người trúng cần chi trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy theo từng nơi. Đây được xem như phí dịch vụ đổi vé số trúng thưởng.

- Trong khi đó, nếu đến trực tiếp công ty XSKT, người trúng sẽ nhận đủ giá trị giải thưởng (sau khi khấu trừ thuế theo quy định, nếu có), đồng thời không mất thêm khoản phí nào khác như khi đổi thưởng tại đại lý.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.