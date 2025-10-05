XSMN 5/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 5/10. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 5/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 5/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 5/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau tiến hành quay số.

- Thứ Ba: XSMN sẽ được quay thưởng bởi 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Người chơi sẽ theo dõi kết quả XSMN từ các đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN sẽ tiếp tục quay số tại 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Lịch quay số XSMN sẽ thuộc về các đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ đặc biệt có 4 đài cùng quay gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần XSMN sẽ khép lại với kết quả từ 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng số có thể lựa chọn đến đại lý vé số gần nhất hoặc trực tiếp tới công ty xổ số kiến thiết để nhận thưởng.

- Đổi thưởng tại đại lý vé số địa phương thường nhanh gọn và tiện lợi, nhưng người trúng cần trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý – được xem như phí dịch vụ đổi vé trúng thưởng. Mức phí này thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Trong khi đó, nếu đến công ty xổ số kiến thiết – đơn vị phát hành vé, người trúng sẽ nhận toàn bộ giá trị giải thưởng (sau khi trừ thuế theo quy định, nếu có) mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: Chỉ có 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng, dành cho vé khớp chính xác cả 6 con số.

- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng đủ 5 số.

- Giải nhì: 10 giải, giá trị mỗi giải 15 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số.

- Giải ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số.

- Giải tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng 5 số.

- Giải năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng, dành cho vé khớp 4 số.

- Giải sáu: 300 giải, giá trị 400.000 đồng/giải, dành cho vé trúng 4 số.

- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, cho vé trúng 3 số.

- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng, dành cho vé trúng 2 số.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt (chỉ khác chữ số đầu), mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Áp dụng cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ vị trí nào của giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

