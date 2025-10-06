XSMN 6/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 6/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 6/10. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 6/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 6/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 6/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau tiến hành quay số.

- Thứ Ba: XSMN sẽ được quay thưởng do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Người chơi sẽ được theo dõi kết quả XSMN từ các đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN sẽ được tiếp tục quay số tại 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Lịch quay số XSMN sẽ thuộc về 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ có 4 đài cùng quay gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần XSMN sẽ được khép lại với kết quả từ 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại các đại lý vé số gần nhà hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để làm thủ tục.

- Việc đổi thưởng ở đại lý diễn ra nhanh chóng và thuận tiện, nhưng sẽ bị trừ một khoản phí hoa hồng, thường từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy từng địa điểm.

- Ngược lại, khi đến công ty xổ số kiến thiết – nơi phát hành vé, người trúng sẽ được nhận đủ số tiền thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có) mà không mất thêm chi phí dịch vụ nào khác.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả giải thưởng cho khách hàng trúng số trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trong trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan, thời gian chi trả sẽ được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

