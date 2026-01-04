XSMN 5/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 5/1. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 5/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 5/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 5/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) phối hợp thực hiện.

- Thứ Ba: Được 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ đảm nhiệm mở thưởng XSMN.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tiến hành bởi 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN được công bố từ 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Được 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ tổ chức quay thưởng XSMN.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ có sự tham gia của 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Được 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ tiến hành mở thưởng XSMN.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý vé số tại địa phương để làm thủ tục nhận giải.

- Nhiều người ưu tiên nhận thưởng tại đại lý vì thủ tục nhanh gọn, thuận tiện. Tuy vậy, hình thức này sẽ phát sinh phí dịch vụ đổi vé, thường dao động khoảng 0,5% – 1% giá trị tiền trúng, tùy từng khu vực.

- Nếu lựa chọn lĩnh thưởng tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế theo quy định và không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

- Vé xổ số trúng giải chỉ được chấp nhận lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công bố kết quả quay thưởng. Sau khi hết thời hạn này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực và không được chi trả tiền thưởng.

- Theo quy định, công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm thanh toán giải thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trên thực tế, đơn vị phát hành thường xử lý nhanh chóng để người trúng sớm nhận được tiền thưởng.

