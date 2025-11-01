XSMN 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 1/11. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 1/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 1/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 1/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam quay thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam bởi đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện.

- Thứ Tư: Do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) đảm nhiệm quay thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam mở thưởng bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Bởi ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) công bố kết quả xổ số miền Nam.

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng xổ số miền Nam bởi 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam mở thưởng bởi 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé trúng thưởng hợp lệ phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, có thông tin trùng khớp với kỳ quay và dãy số trúng được công bố chính thức. Đồng thời, vé phải nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, và còn thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải Đặc biệt (6 số): gồm 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): có 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): có 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): có 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): có 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): có 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): có 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

- Giải Phụ Đặc Biệt: gồm 9 giải dành cho các vé trúng 5 số cuối trùng với giải đặc biệt (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Giải Khuyến Khích: có 45 giải cho các vé sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ hàng đầu tiên), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

