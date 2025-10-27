XSMN 28/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 28/10. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 28/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 28/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 28/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay thưởng do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện.

- Thứ Tư: Sẽ do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ được đảm nhiệm quay thưởng XSMN.

- Thứ Năm: XSMN sẽ được mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Sẽ do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ được công bố kết quả XSMN.

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng XSMN sẽ do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được mở thưởng do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời gian trả thưởng XSMN

- Người trúng thưởng sẽ được Công ty Xổ số Kiến thiết thanh toán giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nhận thưởng được xác nhận hợp lệ.

- Nếu xảy ra khiếu nại hoặc tranh chấp, việc chi trả sẽ tạm dừng và chỉ được thực hiện sau khi có quyết định chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: Có 1 giải trị giá 2 tỷ đồng dành cho vé trúng đủ 6 số.

- Giải nhất: Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải nhì: Có 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải ba: Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải tư: Có 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải năm: Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng cho vé trúng 4 số.

- Giải sáu: Có 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng cho vé trúng 4 số.

- Giải bảy: Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Giải tám: Có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng cho vé trúng 2 số.

- Giải phụ đặc biệt: Dành cho 9 vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt (sai chữ số đầu tiên), mỗi vé nhận 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: Có 45 vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trừ hàng đầu tiên, mỗi giải được 6 triệu đồng.

