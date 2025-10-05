XSMB 5/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 5/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 5/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 5/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ do đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ phụ trách quay thưởng.

- Thứ Tư: Người chơi theo dõi kết quả XSMB sẽ từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ trở lại với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được đảm nhận quay thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMB sẽ đến từ kỳ mở thưởng của đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Tuần quay số XSMB sẽ khép lại với đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc giữ gìn vé số là yếu tố vô cùng quan trọng. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không bị mờ chữ hay có dấu hiệu tẩy xóa. Nếu vé bị hỏng hoặc không đúng quy cách, bạn có thể mất cơ hội nhận thưởng dù kết quả trúng.

- Do đó, sau khi mua vé, hãy cất giữ cẩn thận ở nơi khô ráo và an toàn. Tránh gấp vé quá nhiều lần hoặc để trong môi trường dễ ẩm ướt. Việc bảo quản tốt sẽ giúp bạn đảm bảo quyền lợi chính đáng khi may mắn trúng giải.

Cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ gì khi nhận thưởng?

- Khi đến nhận thưởng xổ số miền Bắc, người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định. Trong đó bao gồm vé số trúng còn nguyên vẹn, không rách, không bị tẩy xóa hay chỉnh sửa. Đồng thời, cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực.

- Việc chuẩn bị đầy đủ và chính xác các giấy tờ cần thiết sẽ giúp cơ quan tổ chức xác minh thông tin người trúng thưởng. Điều này đảm bảo quá trình trao giải diễn ra minh bạch, nhanh chóng và công bằng. Đồng thời, cũng góp phần ngăn ngừa những hành vi gian lận có thể xảy ra.

