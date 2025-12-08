XSMB 8/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 8/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 8/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 8/12/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tổ chức do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ thực hiện bởi sự điều hành của đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) như thường lệ.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ diễn ra do đài Hải Phòng (XSHP) đảm nhiệm.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ phụ trách quay xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) đài Thái Bình (XSTB) sẽ tiến hành tổ chức mở thưởng.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người chơi trúng thưởng XSMB có tối đa 30 ngày tính từ ngày mở thưởng để làm thủ tục nhận giải. Nếu vượt quá mốc này, vé sẽ mất hiệu lực và không được chấp nhận. Do đó, hãy chú ý kiểm tra thời hạn và chủ động lĩnh thưởng kịp lúc để bảo đảm quyền lợi của mình.

Bảo đảm an toàn cho tờ vé số

Để không ảnh hưởng đến quyền lợi trúng thưởng, người chơi cần bảo quản vé số miền Bắc thật kỹ, tránh làm nhòe mực, rách góc hay tẩy xóa bất kỳ chi tiết nào. Vé còn nguyên vẹn sẽ giúp quá trình kiểm tra và xác nhận giải diễn ra thuận lợi. Ngược lại, nếu vé bị hỏng hoặc biến dạng, khả năng được chấp nhận trúng thưởng có thể bị hạn chế, thậm chí bị từ chối hoàn toàn.

