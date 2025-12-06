XSMB 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 6/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 6/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 6/12/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 4/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 4/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 3/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 3/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 2/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 2/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 1/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 1/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc tổ chức do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắ.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc thực hiện bởi sự điều hành của đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) quay thưởng xổ số miền Bắc như thường lệ.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc diễn ra do đài Hải Phòng (XSHP) đảm nhiệm.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay xổ số miền Bắc.

Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc đài Thái Bình (XSTB) tiến hành tổ chức mở thưởng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay bởi các công ty xổ số kiến thiết và truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương vào lúc 18h15 hằng ngày. Đây là thời điểm quen thuộc mà nhiều người chơi thường đón xem để cập nhật kết quả nhanh và chính xác.

- Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này thường phát sinh phí dịch vụ.

- Nếu muốn theo dõi miễn phí mà vẫn đảm bảo độ tin cậy, bạn có thể truy cập vtcnews.vn. Đây là địa chỉ uy tín giúp bạn cập nhật kết quả xổ số miền Bắc mỗi ngày một cách tiện lợi và chính xác.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng XSMB, người chơi cần đảm bảo vé số đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Vé do XSMB phát hành: Tờ vé phải thuộc Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc, có thông tin rõ ràng và hợp lệ theo quy định.

- Dãy số trùng khớp: Các số dự thưởng trên vé cần trùng hoàn toàn với kết quả mở thưởng do XSMB công bố.

- Tình trạng vé nguyên vẹn: Vé phải còn mới, không bị rách, nhàu nát, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đảm bảo đúng hiện trạng ban đầu.

- Nhận thưởng trong 30 ngày: Người trúng thưởng phải làm thủ tục lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số; quá hạn vé sẽ không còn giá trị.

- Không vướng tranh chấp: Vé không thuộc bất kỳ vụ việc tranh chấp, khiếu nại hoặc vấn đề pháp lý nào trước khi được chi trả giải thưởng.

