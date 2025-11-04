XSMB 4/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 4/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 4/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 4/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 4/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 2/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/11/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 2/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 1/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 1/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 31/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 31/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 31/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 31/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 31/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 30/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 30/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 30/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 30/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiến hành quay số bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng trở lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tổ chức quay số bởi đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng cuối tuần bởi đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi nên bảo quản vé kỹ lưỡng, tránh làm rách, mờ số hoặc tẩy xóa. Vé cần giữ nguyên tình trạng ban đầu để quá trình kiểm tra và nhận thưởng diễn ra thuận lợi. Trong trường hợp vé bị hư hỏng hoặc thay đổi hình dạng, kết quả trúng thưởng có thể không được công nhận.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi đến nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách hoặc tẩy xóa.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực.

Việc mang đầy đủ giấy tờ giúp xác minh danh tính, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người trúng thưởng và giúp quá trình trao giải diễn ra nhanh chóng, minh bạch.

