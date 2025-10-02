XSMB 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 2/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 2/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 2/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 2/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tiếp tục do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng trở lại tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ do đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ kết thúc tuần bằng kỳ quay của đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để việc theo dõi kết quả xổ số ba miền diễn ra thuận tiện và chính xác, lịch quay số đã được quy định rõ ràng như sau:

- Xổ số miền Nam mở thưởng sớm nhất trong ngày, diễn ra từ 16h15 đến 16h35.

- Xổ số miền Trung quay thưởng tiếp theo vào khung giờ 17h15 – 17h35, kết quả được công bố ngay sau mỗi lượt quay.

- Xổ số miền Bắc quay số cuối cùng từ 18h15 đến 18h35, thường thu hút nhiều sự quan tâm của người chơi.

Lưu ý: Vé số của từng đài chỉ đối chiếu kết quả theo đúng bảng quay của đài đó, không được dùng số của miền này để dò tại kết quả miền khác.

Cần bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để bảo đảm quyền lợi khi nhận thưởng, người chơi cần giữ vé số miền Bắc trong tình trạng nguyên vẹn, không để nhòe mực, rách hay bị tẩy xóa con số. Vé số còn rõ ràng, không hư hỏng sẽ giúp việc kiểm tra và xác nhận giải thưởng diễn ra nhanh chóng. Ngược lại, nếu vé bị hỏng hoặc thay đổi hình dạng, khả năng được công nhận trúng thưởng sẽ giảm, thậm chí có thể mất quyền lĩnh giải.

