XSMB 28/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 28/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 28/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 28/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 26/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 26/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 25/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 25/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 25/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 25/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 24/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 24/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 24/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 24/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 23/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 23/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 23/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 23/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/9/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ được tiếp tục do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ được mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng trở lại tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ được do đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được kết thúc tuần bằng kỳ quay của đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng XSMB có thể lựa chọn nhận giải tại các đại lý vé số hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành. Với nhiều người, đổi thưởng qua đại lý thường được xem là cách nhanh chóng và tiện lợi.

- Tuy nhiên, khi nhận thưởng tại đại lý, người chơi sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo chính sách từng nơi. Đây là mức phí dịch vụ cho việc đổi vé.

- Trong khi đó, nếu đến công ty xổ số miền Bắc để lĩnh thưởng, người trúng sẽ nhận đủ số tiền sau khi đã trừ thuế (nếu có), mà không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác, giúp đảm bảo quyền lợi tối đa.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé số trúng thưởng của xổ số miền Bắc (XSMB) có thời hạn lĩnh thưởng tối đa 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau khoảng thời gian này, vé sẽ hết giá trị và không được chấp nhận trả thưởng.

- Công ty XSKT miền Bắc tiến hành chi trả trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trên thực tế, doanh nghiệp luôn nỗ lực rút ngắn thời gian xử lý để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

- Toàn bộ quy trình trả thưởng được triển khai nhanh gọn, chính xác và minh bạch, giúp người chơi an tâm nhận thưởng mà không gặp bất kỳ chậm trễ hay vướng mắc nào.

