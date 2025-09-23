XSMB 23/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 23/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 23/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 23/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 23/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng từ đài Hà Nội (XSHN) đảm nhận.

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tổ chức do kỳ quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) mang đến kết quả chính xác từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay số trúng thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) được khép lại bằng kỳ quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực tấm vé XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc giữ vé số nguyên vẹn là điều vô cùng quan trọng. Vé hợp lệ phải còn rõ ràng, không rách hay bị tẩy xóa.

- Nếu vé không đáp ứng đúng quy định, người chơi có thể mất quyền lĩnh thưởng dù đã trúng giải. Điều này khiến nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra.

- Vì vậy, sau khi mua vé, bạn nên cất giữ cẩn thận trong suốt thời gian chờ công bố kết quả để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho mình.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng XSMB

Khi đến nhận thưởng XSMB, người trúng cần mang theo:

- Tấm vé số trúng thưởng còn nguyên trạng, không rách nát hay tẩy xóa.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn giá trị sử dụng.

Việc xuất trình đủ giấy tờ sẽ giúp xác thực danh tính, chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và đảm bảo quy trình trao thưởng diễn ra an toàn, minh bạch.

