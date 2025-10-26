XSMB 27/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 27/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 27/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 27/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 27/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 25/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 25/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 25/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 25/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 24/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 24/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 24/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 24/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 23/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 23/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 23/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 23/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 22/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 22/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 22/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 22/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 22/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được tiến hành quay số tại đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay thưởng trở lại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được mở thưởng từ đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được tổ chức quay số tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay thưởng cuối tuần tại đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi dễ dàng theo dõi và tránh gián đoạn khi xem kết quả xổ số, Nhà nước đã quy định rõ khung giờ quay thưởng cho từng miền như sau:

- Xổ số miền Nam mở thưởng sớm nhất, từ 16h15 đến 16h35 hằng ngày.

- Xổ số miền Trung quay tiếp theo vào khung giờ 17h15 đến 17h35, kết quả từng giải sẽ được công bố ngay sau khi quay xong để người chơi tiện theo dõi.

- Xổ số miền Bắc là đài quay cuối cùng trong ngày, diễn ra từ 18h15 đến 18h35, thu hút đông đảo người chơi chờ đón kết quả.

Lưu ý: Người chơi cần tra cứu kết quả đúng với khu vực mình đã mua vé. Ví dụ, vé số miền Trung chỉ nên dò theo bảng kết quả của các đài miền Trung, không áp dụng cho miền Bắc hay miền Nam.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, người chơi cần chú trọng việc giữ vé số cẩn thận. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, chữ số rõ ràng, không bị rách, mờ hay chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào.

- Nếu vé bị hỏng hoặc không đạt yêu cầu, dù trúng số, người chơi vẫn có thể mất quyền nhận thưởng.

- Vì vậy, sau khi mua, hãy bảo quản vé ở nơi khô ráo, an toàn, tránh gấp, làm ướt hoặc làm hỏng trong thời gian chờ kết quả để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

