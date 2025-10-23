XSMB 24/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 24/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 24/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 24/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 24/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 22/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 22/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 22/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 22/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 22/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 21/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 21/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 21/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 21/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 21/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 20/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 20/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 20/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 20/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 19/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 19/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 19/10/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 19/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 19/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) thực hiện quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng bởi đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Cần bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để đảm bảo vé số miền Bắc được công nhận khi trúng thưởng, người chơi nên giữ vé trong tình trạng nguyên vẹn, không rách, không mờ số hay bị tẩy xóa. Một tấm vé sạch và rõ thông tin sẽ giúp quá trình xác minh, trả thưởng diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Nếu vé bị hư hại hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa, kết quả trúng thưởng có thể không được chấp nhận, khiến người chơi mất quyền nhận giải.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người chơi trúng thưởng XSMB cần lưu ý, thời hạn lĩnh thưởng chỉ kéo dài 30 ngày tính từ ngày phát hành vé. Hết thời gian này, vé sẽ không còn giá trị và không được giải quyết trả thưởng. Do đó, hãy chủ động kiểm tra thời hạn và đến nhận giải sớm để bảo đảm quyền lợi của mình.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.