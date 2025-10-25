XSMB 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 26/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 26/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 26/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 26/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 24/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 24/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 24/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 24/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 23/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 23/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 23/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 23/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 22/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 22/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 22/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 22/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 22/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 21/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 21/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 21/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 21/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 21/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ quay thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ tiến hành quay số tại đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ quay thưởng trở lại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được mở thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ tổ chức quay số tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ quay thưởng cuối tuần tại đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng XSMB

Khi đến nhận thưởng XSMB, người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

Việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ giúp xác minh chính xác danh tính và quyền sở hữu hợp pháp, đảm bảo quá trình nhận thưởng diễn ra minh bạch, an toàn và tránh các rủi ro gian lận.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, người chơi cần đặc biệt chú ý đến việc giữ gìn vé số. Tấm vé trúng thưởng phải nguyên vẹn, rõ ràng, không rách, nhòe mực hay bị tẩy xóa bất kỳ chi tiết nào.

- Nếu vé bị hư hỏng hoặc không đúng quy chuẩn, người trúng có thể mất quyền nhận thưởng dù kết quả trùng khớp.

- Do đó, sau khi mua, hãy bảo quản vé cẩn thận ở nơi khô ráo, an toàn trong suốt thời gian chờ công bố kết quả để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.