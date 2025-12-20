XSMB 20/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 20/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 20/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 20/12/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả XSMB được mở thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách quay số XSMB.

- Thứ Tư: Kỳ quay XSMB trong ngày do đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) tiếp tục thực hiện quay thưởng XSMB.

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) là đơn vị tổ chức quay số XSMB.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMB được công bố thông qua đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) chịu trách nhiệm quay thưởng XSMB.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi làm thủ tục nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên trạng, không rách nát hay chỉnh sửa

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn

Việc cung cấp đầy đủ hồ sơ giúp đơn vị phát hành kiểm tra chính xác thông tin người nhận thưởng, xác nhận quyền sở hữu hợp pháp và đảm bảo quá trình chi trả diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng xổ số miền Bắc phải tiến hành nhận giải trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày phát hành vé. Nếu quá thời gian quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn hiệu lực chi trả. Vì vậy, người chơi cần chú ý kiểm tra ngày phát hành và chủ động làm thủ tục nhận thưởng để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

