XSMB 29/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 29/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 29/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 29/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 29/9/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc được mở thưởng với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc được tiếp tục do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc được mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc được quay thưởng trở lại tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc được do đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc được mở thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc được kết thúc tuần bằng kỳ quay của đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo vé trúng thưởng đáp ứng các yêu cầu sau:

- Vé hợp lệ do công ty phát hành: Tờ vé phải do Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành, có thông tin rõ ràng, chính xác và đúng quy định.

- Số dự thưởng trùng kết quả: Các con số trên vé phải khớp với kết quả mở thưởng của XSMB được công bố chính thức.

- Tình trạng vé nguyên vẹn: Vé phải còn nguyên khổ, không rách, không bị tẩy xóa, chỉnh sửa hay hư hỏng, giữ nguyên trạng thái ban đầu.

- Tuân thủ thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng giải cần mang vé đi đổi trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng, quá hạn vé sẽ mất giá trị.

- Không vướng tranh chấp: Vé không nằm trong diện khiếu nại, tranh chấp; mọi vấn đề pháp lý liên quan phải được xử lý xong trước khi chi trả.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng của xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số. Quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không được chi trả.

- Công ty XSKT miền Bắc sẽ thanh toán giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trên thực tế, đơn vị thường xử lý nhanh hơn để đảm bảo quyền lợi cho người chơi.

- Quy trình trao thưởng luôn được thực hiện minh bạch, chính xác và thuận tiện, giúp người trúng thưởng yên tâm nhận giải mà không lo gặp rắc rối hay chậm trễ.

