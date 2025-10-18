XSMB 19/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 19/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 19/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 19/10/2025

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ được quay số bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được thực hiện quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng bởi đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể đến nhận giải tại các đại lý vé số gần nơi ở hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé trúng. Trong đó, nhận thưởng qua đại lý thường được nhiều người chọn vì nhanh gọn và thuận tiện.

- Khi đổi vé trúng tại đại lý, người chơi cần trả một khoản phí hoa hồng nhỏ, thường từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy chính sách của từng nơi. Đây được xem như phí dịch vụ đổi thưởng.

- Nếu muốn nhận toàn bộ tiền thưởng mà không mất phí, người trúng có thể đến công ty xổ số miền Bắc (XSMB) để lĩnh giải trực tiếp, chỉ cần khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) có 6 đài quay thưởng, mỗi ngày chỉ một đài tổ chức mở thưởng theo lịch cố định: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định, và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Vào ngày quay thưởng, đài được phân công sẽ phát hành vé số và phân phối trên toàn khu vực miền Bắc. Mỗi đài chỉ được bán vé trong đúng ngày mở thưởng của mình, không kéo dài hay phát hành sang ngày khác.

