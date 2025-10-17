XSMB 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 18/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 18/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 18/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 16/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 16/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 16/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 16/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 16/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 15/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 15/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 15/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 14/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 14/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 13/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 13/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ được quay số do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được thực hiện quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng do đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần mang vé số trúng đến Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé để tiến hành thủ tục nhận thưởng. Lưu ý, vé số phải nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chắp vá và vẫn còn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Với giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng cần đóng thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị vượt mức quy định, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) gồm 6 đài quay thưởng, và mỗi ngày chỉ có một đài duy nhất tổ chức mở thưởng theo lịch cố định. Cụ thể: Thứ Hai - Hà Nội, Thứ Ba - Quảng Ninh, Thứ Tư - Bắc Ninh, Thứ Năm - Hà Nội, Thứ Sáu - Hải Phòng, Thứ Bảy - Nam Định, Chủ Nhật - Thái Bình.

- Vào ngày được phân công, mỗi đài sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, các đài chỉ được phát hành vé trong đúng ngày quay thưởng của mình, không được kéo dài hoặc bán sang ngày khác.

