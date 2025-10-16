XSMB 16/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 16/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 16/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 16/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 14/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 14/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 13/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 13/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 12/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/10/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 12/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 11/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 11/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ quay số do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ thực hiện quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ mở thưởng do đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực tấm vé XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc giữ gìn vé số là vô cùng quan trọng để bảo đảm quyền lợi của người chơi. Một tấm vé hợp lệ cần còn nguyên vẹn, không rách nát, mực in không bị nhòe và tuyệt đối không có dấu hiệu tẩy xóa thông tin.

- Nếu vé bị hư hỏng, mất góc hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa, bạn có thể mất quyền nhận thưởng ngay cả khi trúng giải. Những quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc trao thưởng.

- Vì vậy, sau khi mua vé, hãy bảo quản cẩn thận ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và độ ẩm cao. Việc giữ vé đúng cách không chỉ bảo vệ tấm vé khỏi hư hỏng mà còn giúp bạn chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội nhận giải khi may mắn.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để quá trình theo dõi kết quả xổ số ba miền được thuận lợi và không gián đoạn, nhà nước đã quy định thời gian quay thưởng cụ thể cho từng miền như sau:

- Xổ số miền Nam thường được quay sớm nhất vào khoảng 16h15 - 16h35 mỗi ngày.

- Tiếp theo, xổ số miền Trung bắt đầu quay từ 17h15 - 17h35, với kết quả từng giải được công bố ngay sau khi quay xong, giúp người chơi không phải chờ đợi lâu.

- Cuối cùng là xổ số miền Bắc, diễn ra vào lúc 18h15 - 18h35. Vì đây là đài quay cuối cùng trong ngày, nên thu hút nhiều người chơi quan tâm và hy vọng trúng thưởng.

Người chơi lưu ý, cần dò kết quả đúng với đài mình mua vé. Ví dụ, vé miền Trung chỉ tra cứu tại kết quả miền Trung, không dùng số của vé này để dò kết quả miền Bắc.

