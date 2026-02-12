XSMB 12/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 12/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 12/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 12/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 10/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 10/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 10/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 9/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 9/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 8/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 8/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 7/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 7/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả XSMB sẽ được quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ mở thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Công tác quay số XSMB sẽ được do Đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: XSMB sẽ được tiếp tục được quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được chịu trách nhiệm quay số XSMB.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được tổ chức mở thưởng do Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Phiên quay số XSMB sẽ được Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi đi lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên trạng, không rách nát hay tẩy xóa

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn

Việc cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết giúp đơn vị trả thưởng xác nhận chính xác danh tính, quyền sở hữu hợp pháp của người trúng giải, đồng thời bảo đảm quy trình trao thưởng công khai, rõ ràng và hạn chế rủi ro gian lận.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng xổ số miền Bắc chỉ có tối đa 30 ngày kể từ ngày phát hành vé để hoàn tất thủ tục nhận giải. Sau thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ hết hiệu lực và không được chi trả. Vì vậy, người chơi nên chủ động theo dõi thời gian lĩnh thưởng nhằm tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.