XSMB 12/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/11/2025

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 12/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 12/11/2025

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 10/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 10/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 10/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/11/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Do đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ được tổ chức quay xổ số miền Bắc.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được quay lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Do đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được thực hiện mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay thưởng.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo vé trúng đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Vé do đơn vị phát hành hợp pháp cung cấp: Vé phải được phát hành chính thức bởi Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc, có đầy đủ thông tin, ký hiệu và dãy số rõ ràng, không sai lệch.

- Dãy số trúng khớp hoàn toàn: Các con số trên vé cần trùng chính xác với kết quả mở thưởng XSMB của từng hạng giải trong ngày quay tương ứng.

- Tình trạng vé còn nguyên vẹn: Vé phải còn nguyên, không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa hoặc dán ghép. Mọi dấu hiệu can thiệp làm thay đổi hình dạng ban đầu của vé đều khiến vé mất giá trị.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng thưởng cần đến nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả công bố. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực chi trả.

- Vé hợp pháp, không tranh chấp: Vé trúng thưởng không được liên quan đến khiếu nại, tranh chấp hay các vấn đề pháp lý. Chỉ sau khi xác minh không có vi phạm, việc chi trả mới được thực hiện.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB)

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay số mở thưởng hằng ngày bởi các công ty Xổ số kiến thiết và được truyền hình trực tiếp trên sóng các đài địa phương, bắt đầu từ 18h15 mỗi tối. Đây là thời điểm quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả một cách trực quan và nhanh nhất.

- Bên cạnh đó, bạn có thể nhắn tin đến tổng đài để nhận kết quả XSMB hàng ngày, tuy nhiên dịch vụ này có tính phí.

- Nếu muốn cập nhật miễn phí, nhanh chóng và chính xác, người chơi có thể truy cập trang web chính thức vtcnews.vn – kênh thông tin uy tín, giúp bạn xem kết quả xổ số miền Bắc mọi lúc, mọi nơi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.