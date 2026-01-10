XSMB 10/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 10/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 10/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 10/1/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng XSMB

Khi đến nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số trúng còn nguyên vẹn, không rách hay tẩy xóa.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ, như CMND/CCCD, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực.

Việc xuất trình đầy đủ giấy tờ giúp xác minh chính xác danh tính và quyền sở hữu hợp pháp của người trúng, đồng thời đảm bảo quá trình trao thưởng diễn ra minh bạch, hạn chế rủi ro gian lận.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng XSMB phải hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực. Vì vậy, người chơi nên kiểm tra ngày phát hành và nhận thưởng đúng hạn để đảm bảo quyền lợi.

