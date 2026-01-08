XSMB 8/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 8/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 8/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 8/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 6/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 6/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 5/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 5/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 5/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 4/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/1/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 4/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 3/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 3/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay số mở thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được quay số mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được quay số mở thưởng tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay số mở thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được quay số mở thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được quay số mở thưởng tại Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay số mở thưởng tại Đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé số

- Để bảo vệ quyền lợi khi trúng thưởng, người chơi cần giữ vé số miền Bắc trong tình trạng nguyên vẹn, không để mờ mực, rách nát hay bị tẩy xóa các con số.

- Vé số còn nguyên trạng sẽ giúp việc kiểm tra và xác minh giải thưởng diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn.

- Ngược lại, nếu vé bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa, kết quả trúng thưởng có thể không được công nhận, thậm chí người chơi có nguy cơ mất quyền lĩnh thưởng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được tổ chức quay số đều đặn mỗi ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết và truyền hình trực tiếp trên các kênh địa phương vào khung giờ 18h15, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả kịp thời và chính xác.

- Ngoài ra, người chơi có thể lựa chọn nhận kết quả XSMB qua tin nhắn tổng đài có thu phí. Trong trường hợp muốn xem miễn phí nhưng vẫn đảm bảo thông tin chuẩn xác, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn để cập nhật kết quả xổ số hằng ngày một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.