XSMB 5/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 5/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 5/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 5/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 3/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 3/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 2/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 2/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 1/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 1/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 31/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 31/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 31/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 31/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 31/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng tại Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng tại Đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ có hiệu lực nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị và không được giải quyết chi trả.

- Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ tiến hành thanh toán giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ. Trên thực tế, việc chi trả thường được thực hiện sớm hơn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người trúng giải.

- Toàn bộ quy trình trả thưởng XSMB được tổ chức khoa học, minh bạch và đúng quy định, giúp người chơi nhận tiền nhanh chóng, thuận tiện và an tâm tuyệt đối.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể làm thủ tục nhận giải tại các đại lý vé số ở địa phương hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé trúng. Hình thức đổi thưởng qua đại lý được nhiều người lựa chọn vì nhanh gọn và tiện lợi.

- Trường hợp nhận thưởng tại đại lý XSMB, người trúng giải sẽ phải trả phí dịch vụ đổi vé. Khoản phí này thường được tính theo tỷ lệ phần trăm, dao động khoảng 0,5% – 1% trên tổng giá trị giải thưởng, tùy quy định từng nơi.

- Nếu đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng sẽ được nhận đầy đủ số tiền trúng thưởng sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Cách này không phát sinh thêm chi phí, giúp người chơi đảm bảo quyền lợi cao nhất.

