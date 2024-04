Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh với ông Nguyễn Tử Quỳnh

(VTC News) -

Ngày 26/4, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 347 về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh.

Quyết định nêu rõ, ông Nguyễn Tử Quỳnh đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh khi bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Bộ Công an)

Trước đó, ngày 27/1, sau khi xem xét vi phạm của một số tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Bộ Chính trị và Ban Bí thư nhận định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010 - 2015 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc.

Cùng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban cán sự đảng, UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu của Công ty AIC, gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát, nguy cơ thất thoát và lãng phí ngân sách nhà nước, để nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ một số sở, ngành, đơn vị bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh Bắc Ninh được xác định đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Bộ Chính trị và Ban Bí thư nhận định những vi phạm của các cán bộ này gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Vì vậy, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh.

Ngày 19/1, ông Nguyễn Tử Quỳnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về về tội Nhận hối lộ. Đây là động thái trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế (Sở Y tế Bắc Ninh), Công ty AIC và các đơn vị liên quan.