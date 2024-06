Xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi với các ông Lê Viết Chữ và Cao Khoa

(VTC News) -

Ngày 19/6, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Quyết định số 532, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Lê Viết Chữ do ông có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ông Lê Viết Chữ.

Tại Quyết định số 533, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Cao Khoa do ông có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ông Cao Khoa.

Trước đó, ngày 8/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an (C03) khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, về tội Nhận hối lộ.

Theo cơ quan công an, đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Ngày 27/3, C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi về tội Nhận hối lộ.

Ông Lê Viết Chữ cũng bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (biệt danh Hậu "Pháo").

Cơ quan công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu "Thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi".

Đến ngày 9/4, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Cao Khoa. Còn ông Lê Viết Chữ bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng hôm 26/4.