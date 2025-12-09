Xét xử vụ AIC: 'Bà trùm' Hoàng Thị Thúy Nga đề nghị sao chụp hồ sơ vụ án

(VTC News) -

Sáng 9/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử 16 bị cáo trong vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty AIC và Sở GD&ĐT TP.HCM.

Tại phần thủ tục, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban Quản lý dự án 1 của AIC) cho biết đến nay vẫn chưa được tiếp xúc với luật sư do tòa chỉ định. Bị cáo đề nghị HĐXX triệu tập Hội đồng định giá để làm rõ các nội dung liên quan tại phiên tòa.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Trả lời đề nghị, HĐXX cho biết do gia đình không mời luật sư nên tòa đã chỉ định luật sư bào chữa nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bị cáo theo đúng quy định.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tiếp tục đề nghị được tiếp cận, sao chụp một số tài liệu trong hồ sơ vụ án vì đến nay vẫn chưa được xem hồ sơ. HĐXX ghi nhận và cho biết sẽ xem xét theo quy định.

Liên quan đề nghị triệu tập Hội đồng định giá, HĐXX cho biết phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày, trong quá trình xét xử nếu xét thấy cần thiết sẽ triệu tập bổ sung. Hồ sơ vụ án hiện đã có đầy đủ tài liệu thể hiện kết quả định giá.

HĐXX cũng lưu ý bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga có quyền khiếu nại nếu cho rằng kết luận định giá chưa phù hợp.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AIC (đang bị truy nã) – bị xác định là chủ mưu, chỉ đạo lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia đấu thầu. Hồ sơ của các doanh nghiệp “quân xanh” được AIC chuẩn bị trước, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc đẩy giá lên cao nhằm bị loại. Ngoài ra, AIC còn chỉnh sửa báo cáo tài chính, nâng khống chỉ tiêu để hợp thức hóa điều kiện trúng thầu.

Bằng các thủ đoạn này, AIC trúng 230 gói thầu tại TP.HCM, gồm 134 gói về giáo dục, 94 gói về y tế và 2 gói môi trường. Riêng 171 gói thầu gây thiệt hại 145 tỷ đồng.

Đối với 134 gói trong lĩnh vực giáo dục, ông Lê Hồng Sơn, ông Lê Hoài Nam (Phó Giám đốc Sở) và bà Lê Phương Nga (cựu Chánh văn phòng Sở) cùng một số lãnh đạo, cán bộ Phòng GD&ĐT quận 5 cũ bị cáo buộc không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu. 131 gói thầu trong số này gây thiệt hại 142 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định trước khi triển khai đấu thầu, bà Hoàng Thị Thúy Nga (cấp dưới bà Nhàn) đã liên hệ và gặp gỡ lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, tặng quà và giới thiệu mình là đầu mối của AIC.

Ông Lê Hồng Sơn bị cáo buộc ký nhiều văn bản tham mưu để UBND TP.HCM chỉ đạo giao các phòng GD&ĐT (vốn không đủ năng lực, kinh nghiệm và chứng chỉ đấu thầu) làm chủ đầu tư. Với các gói thầu do Sở làm chủ đầu tư, ông Sơn bị cho là ký chỉ định thầu, định giá và tư vấn trái quy định, khiến Nhà nước thiệt hại 763 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của ông Sơn, Phòng GD&ĐT Quận 5 (cũ) thí điểm mua sắm thiết bị của AIC. Dù chưa có kết quả đấu thầu, chuyên viên phòng vẫn phối hợp nhận hồ sơ, dữ liệu do nhân viên AIC gửi qua email. Gói thầu này gây thiệt hại 4,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các phòng giáo dục khác được yêu cầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp dựa trên giá, chủng loại thiết bị mà quận 5 đã thực hiện. Ông Sơn cũng tham mưu mở rộng chủ đầu tư sang các trường THPT (không đủ điều kiện đấu thầu), đề xuất tăng số lượng thiết bị, dẫn đến thêm nhiều sai phạm.

Công tố cáo buộc ông Sơn phải chịu trách nhiệm đối với 129 gói thầu do phòng GD&ĐT của 23 quận, huyện trước đây và 89 trường THPT làm chủ đầu tư, với tổng thiệt hại hơn 137 tỷ đồng.

Ông Lê Hoài Nam, với vai trò cấp phó, bị cáo buộc ban hành văn bản hướng dẫn 89 trường THPT thực hiện mua sắm trực tiếp. Ông Nam phải chịu trách nhiệm về số tiền thiệt hại 28,71 tỷ đồng.

Từ các hành vi sai phạm, ông Sơn, ông Nam cùng nhiều bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.