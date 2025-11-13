Trước phiên tòa xử vụ AIC, Cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM ra đầu thú

(VTC News) -

Từ ngày 9 - 12/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và 15 bị cáo khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty AIC, Sở GD&ĐT TP.HCM và một số đơn vị liên quan.

Trong giai đoạn điều tra và truy tố, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 5 bị can khác, gồm: Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC; Trần Đăng Tấn, Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM; Trương Sĩ Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị Phú Bình; Lê Thanh Thy, Tổng giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ (SIAC); Lê Phương Nga, cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn trước thời điểm bị khởi tố.

Theo điều tra, các bị can này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi vụ án bị khởi tố. Do chưa xác định được nơi cư trú, Cơ quan CSĐT đã phát thông báo truy nã trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại địa phương nơi họ đăng ký thường trú. Cơ quan công an đồng thời gửi thư kêu gọi ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Trước thời điểm mở phiên tòa, bị cáo Lê Phương Nga đã về nước trình diện và hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng thời điểm, bị cáo Trương Sĩ Hiệp cũng trở về và bị tạm giam từ ngày 24/9/2025.

Như vậy, phiên tòa sẽ xét xử vắng mặt 4/16 bị cáo, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Nhàn - người bị xác định đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo trong vụ án.

TAND TP.HCM tiếp tục kêu gọi các bị cáo đang bị truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng nhằm bảo đảm quyền bào chữa và quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16 và Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

1 phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Tòa án cũng nhấn mạnh, nếu các bị cáo không ra trình diện hoặc không đầu thú, sẽ được xem là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn có 5 luật sư bào chữa, gồm: Nguyễn Thanh Tùng Hoàng Văn Hướng, Hoàng Thị Dinh, Vũ Hoàng Nhật Tân (Đoàn luật sư TP Hà Nội); Nguyễn Thị Minh Ngân (Đoàn luật sư TP.HCM). Ngoài ra, có 23 luật sư khác tham gia bào chữa cho các bị cáo còn lại.

Ba bị cáo chưa ra đầu thú nhưng có luật sư bào chữa, gồm: Nguyễn Thị Tích do luật sư Nguyễn Thị Minh Ngân và Võ Thị Ánh (Đoàn luật sư TP.HCM) bào chữa; Trần Đăng Tấn do luật sư Lê Nguyễn Thế Hưng và Lê Tiến Mạnh (Đoàn luật sư TP.HCM) bào chữa; Lê Thanh Thy do luật sư Kiều Đại Bàng và Võ Văn Tám (Đoàn luật sư TP.HCM) bào chữa.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là chủ mưu, chỉ đạo lập nhóm “công ty quân xanh” tham gia đấu thầu trên cả nước nhằm thông thầu, gian lận, giúp Công ty AIC trúng thầu trái quy định.

Tại TP.HCM, trong giai đoạn 2012 - 2017, bà Nhàn ủy quyền cho Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục và Trần Đăng Tấn phụ trách lĩnh vực y tế. Nhóm này sử dụng pháp nhân của các công ty trong “hệ sinh thái” AIC để thông đồng với các đơn vị thẩm định giá, tư vấn và chủ đầu tư, tạo ra hồ sơ dự thầu mang tính hình thức.

Các hồ sơ dự thầu của “quân xanh” được chuẩn bị sẵn tại trụ sở AIC ở Hà Nội, cố tình để nhiều tiêu chí không đạt yêu cầu, đưa giá cao để bị loại. Trong khi đó, báo cáo tài chính của AIC bị chỉnh sửa, nâng khống để đáp ứng điều kiện trúng thầu.

Với thủ đoạn này, Công ty AIC trúng 230 gói thầu tại TP.HCM, gồm 134 gói trong lĩnh vực giáo dục, 94 gói y tế và 2 gói lĩnh vực môi trường. Trong đó, 171 gói thầu (131 gói giáo dục, 40 gói y tế) được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỷ đồng.

Để AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cùng một số cán bộ Phòng GD&ĐT Quận 5 (cũ) bị cáo buộc không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, tiếp tay cho sai phạm.

Các cá nhân này gồm: Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM; Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở; Lê Phương Nga, Chánh Văn phòng Sở; Võ Ngọc Thu, Nguyễn Thị Mai Hương, Vũ Quốc Cường - cán bộ Phòng GD&ĐT Quận 5 (cũ).

Hành vi của nhóm lãnh đạo và cán bộ nêu trên bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 142 tỷ đồng.