TAND TP.HCM kêu gọi cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

(VTC News) -

TAND TP.HCM vừa ra quyết định đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12/12, do Thẩm phán Trần Minh Châu làm Chủ tọa.

Cùng với quyết định xét xử, TAND TP.HCM ra thông báo kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quyền bào chữa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Trường hợp các bị cáo không ra trình diện, tòa sẽ xét xử vắng mặt, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC - đang bị truy nã.

Trong vụ án, 4 bị cáo đang bị Công an TP.HCM truy nã gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC; Trần Đăng Tấn, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM; Nguyễn Thị Tích, Nguyên Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC; Lê Thanh Thy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ (SIAC).

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là chủ mưu, chỉ đạo lập nhóm “công ty quân xanh” tham gia đấu thầu trên cả nước nhằm thông thầu, gian lận, giúp Công ty AIC trúng thầu trái quy định.

Tại TP.HCM, trong giai đoạn 2012 - 2017, bà Nhàn ủy quyền cho Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục và Trần Đăng Tấn phụ trách lĩnh vực y tế. Nhóm này sử dụng pháp nhân của các công ty trong “hệ sinh thái” AIC để thông đồng với các đơn vị thẩm định giá, tư vấn và chủ đầu tư, tạo ra hồ sơ dự thầu mang tính hình thức.

Các hồ sơ dự thầu của “quân xanh” được chuẩn bị sẵn tại trụ sở AIC ở Hà Nội, cố tình để nhiều tiêu chí không đạt yêu cầu, đưa giá cao để bị loại. Trong khi đó, báo cáo tài chính của AIC bị chỉnh sửa, nâng khống để đáp ứng điều kiện trúng thầu.

Với thủ đoạn này, Công ty AIC trúng 230 gói thầu tại TP.HCM, gồm 134 gói trong lĩnh vực giáo dục, 94 gói y tế và 2 gói lĩnh vực môi trường. Trong đó, 171 gói thầu (131 gói giáo dục, 40 gói y tế) được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỷ đồng.

Để AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cùng một số cán bộ Phòng GD&ĐT Quận 5 (cũ) bị cáo buộc không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, tiếp tay cho sai phạm.

Các cá nhân này gồm: Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM; Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở; Lê Phương Nga, Chánh văn phòng Sở; Võ Ngọc Thu, Nguyễn Thị Mai Hương, Vũ Quốc Cường - cán bộ Phòng GD&ĐT Quận 5 (cũ).

Hành vi của nhóm lãnh đạo và cán bộ nêu trên bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 142 tỷ đồng.