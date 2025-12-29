Xét xử vợ chồng cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ cùng 98 người khác

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ngày 16/1/2026 tới, TAND TP.HCM sẽ đưa 100 bị cáo trong vụ án "Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi'' xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân có liên quan ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Thị Hà. Tòa cho triệu tập 141 cá nhân, tổ chức được xác định là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Có hơn 100 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Vợ ông Khánh là bị cáo Nguyễn Hà Linh (Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Avatek) bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Nam Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần liên hệ, tác động đối với các cá nhân thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, ra 8 quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek, thu lợi bất chính hơn 2,4 tỷ đồng.

Vẫn theo cáo buộc, với mục đích thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, ông Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) đã bàn bạc, thống nhất với bà Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành) về chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả (tỷ lệ chiết khấu cao, không gửi mẫu hoặc có gửi mẫu nhưng không chạy thử nghiệm mà vẫn cho kết quả đạt theo yêu cầu, hoặc có mẫu và chạy thử nghiệm nhưng sau đó chỉnh sửa chỉ tiêu cho đạt, chỉnh sửa thời gian theo yêu cầu).

Sau khi thống nhất, bà Phương chỉ đạo 22 người là phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên của Công ty TSL đưa thông tin cho khách hàng về việc Công ty TSL có chính sách hỗ trợ trả kết quả kiểm nghiệm nêu trên.

Mục đích của việc làm trên là tìm kiếm, lôi kéo khách hàng có nhu cầu kiểm nghiệm, thử nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa đối với các mẫu sản phẩm để làm hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước, thủy sản...

Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 117 tỷ đồng.

Cũng với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3/2023 - 4/2025, bà Phương chỉ đạo 15 người là phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên của Công ty Avatek phát hành 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính số tiền hơn 83 tỷ đồng.

Để xin được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty TSL, Công ty Avatek, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa cho ông Nguyễn Nam Khánh hơn 3,3 tỷ đồng nhằm mục đích hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Ông Khánh chỉ chi 920 triệu đồng để bồi dưỡng, mua quà vào dịp lễ, Tết cho một số cá nhân trong 5 năm. Với số tiền còn lại là hơn 2,4 tỷ đồng, ông Khánh đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, có 42/655 công ty, cá nhân làm dịch vụ môi giới liên hệ với lãnh đạo, nhân viên Công ty TSL, Công ty Avatek để làm phiếu kết quả thử nghiệm giả.