Sợ hết vàng ngày vía thần Tài, cửa hàng giới hạn lượng mua

(VTC News) -

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, từ sáng 25/2 (mùng 9 tháng Giêng) nhiều người đã tập trung đến các cửa hàng vàng ở Hà Nội để mua vàng lấy may trong ngày vía thần Tài 2026 (25/2). Chính sự tăng đột biến này đã khiến cửa hàng phải áp dụng chính sách "siết" bán ra, để tránh tình trạng "cháy vàng" vào đúng ngày vía thần Tài.

Từ nhiều ngày nay, các cửa hàng vàng hôm nay hầu hết đều không nhận đặt chỗ từ khách, có nơi còn thông báo tạm dừng bán từ giữa trưa. Số lượng vàng bán ra cũng được giới hạn với mỗi người mua. Nhân viên một cửa hàng cho biết hôm nay sẽ chỉ bán khoảng 200 sản phẩm/ngày, cửa hàng cũng mở cửa từ sáng sớm cho khách mua phiếu đợi sẵn.

Trong khi đó, một cửa hàng khác thông báo giới hạn mỗi khách chỉ được mua tối đa 3 lượng vàng miếng, còn vàng nhẫn, vàng Thần Tài thì mỗi khách chỉ mua được 1 chỉ/ngày. "Việc này nhằm đảm bảo nguồn cung phân bổ hợp lý, giúp khách hàng nào cũng có thể mua vàng cầu may dịp vía thần Tài", một nhân viên lý giải.

Khách hàng tập trung đông đúc tại Doji để tham quan và mua vàng đầu năm.

Năm nay, khách hàng có xu hướng mua vàng vía thần Tài từ sớm. Có mặt tại Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) từ 7h sáng, anh Minh Tuấn (phường Tây Hồ) cho biết: “Để tránh xếp hàng mãi mà vẫn không đến lượt vào đúng ngày vía thần Tài, tôi quyết định đi mua sớm hơn và quả nhiên thấy rất thông thoáng, dễ chịu, không phải xếp hàng chờ đợi, thanh toán cũng nhanh gọn”.

Tương tự, chị Thanh Vân ở phường Đống Đa (Hà Nội) cũng quyết định mua 1 đồng vàng nửa chỉ từ sáng 25/2. Việc mua vàng sớm giúp chị Vân tiết kiệm được nhiều thời gian để làm các công việc khác mà vẫn đảm bảo có thêm một lượng vàng nhỏ để tích trữ vào đúng dịp vía thần Tài hàng năm.

Các cơ sở kinh doanh vàng tại Hà Nội cho biết, theo ghi nhận bước đầu, nhu cầu mua vàng dịp vía Thần Tài năm nay vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt ở các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và vàng ép vỉ có trọng lượng nhỏ, chi phí thấp.

Bảo Tín Minh Châu đã mở thêm 2 cơ sở mua bán vàng với diện tích tăng gấp đôi so với trước đây, sức chứa lên tới hàng trăm khách hàng cùng lúc. Nhãn hàng này cũng đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ rất sớm với số lượng lớn Vàng Rồng Thăng Long và các sản phẩm vàng 999.9 đa dạng về mẫu mã, trọng lượng: Nhẫn tròn trơn 9999 (từ 0.5 chỉ - 10 chỉ), quà mừng bản vị Thần Tài và các sản phẩm chế tác đặc sắc như Linh giáp Ngọ, Linh quý Thần Tài, nhẫn kim tiền, linh vật nhỏ, charm vàng, miếng thần Tài bản vị nhỏ, tượng ngựa Kim mã, Thiên mã...

Các sản phẩm vàng thần Tài đa dạng từ nhẫn tròn...

...đến tượng linh vật ngựa tinh xảo.

Sáng 25/2, giá vàng miếng SJC tại Doji khu vực Hà Nội được niêm yết ở mức 18,23 - 18,53 triệu đồng/lượng (mua - bán). Còn giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 18,22 - 18,52 triệu đồng/lượng (mua - bán).