Xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng, vòng 1/8 Cúp Quốc gia trên kênh nào?

(VTC News) -

Sông Lam Nghệ An đấu với Đà Nẵng là trận thứ hai của vòng 1/8 Cúp Quốc gia mùa giải 2025-2026. Trận SLNA vs Đà Nẵng được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptlay.vn) và kênh bóng đá trực tuyến của TV 360. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

Cả Sông Lam Nghệ An và Đà Nẵng đều trải qua giai đoạn khó khăn ở mùa giải 2025-2026. Đây là 2 đội bóng nằm trong nhóm cạnh tranh suất trụ hạng ở V.League và đương nhiên không được đánh giá cao về khả năng cạnh tranh huy chương ở đấu trường Cúp Quốc gia.

Sông Lam Nghệ An đấu với Đà Nẵng ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Sau chuỗi 8 trận liên tiếp toàn hòa và thua, SLNA vừa đánh bại Becamex TP.HCM đầy bất ngờ ở vòng 11 V.League. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn tạm thời giảm bớt sức ép trong cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng xứ Nghệ bước vào kỳ nghỉ ở vị trí thứ 9, nhưng chỉ hơn vị trí xuống hạng 2 điểm và có thể quay trở lại khu vực nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, Đà Nẵng không thắng trong cả 6 trận đấu gần nhất. Đội bóng sông Hàn từng thể hiện phong độ rất tốt ở cuối mùa giải trước để trụ hạng thành công. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chưa tìm lại được công thức chiến thắng.

SLNA và Đà Nẵng mới gặp nhau cách đây 2 tuần ở V.League. Trận đấu trên sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng) kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Justin Garcia ghi bàn mở tỷ số cho SLNA ở phút 80 trước khi Kim Dong-su giúp Đà Nẵng gỡ hòa đúng vào phút thi đấu cuối cùng.

Ở thời điểm này, cả SLNA và Đà Nẵng đều có thể bước vào trận đấu trong trạng thái thoải mái về tâm lý cũng như thể lực. Họ không cần nghĩ đến cuộc đua trụ hạng ở V.League trong phần còn lại của năm 2025.

Về lực lượng, cả 2 đội đều mất một số cầu thủ cho U22 Việt Nam. SLNA không có thủ môn Cao Văn Bình. Trong khi đó, Đà Nẵng thiếu hậu vệ Nguyễn Đức Anh và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Đà Nẵng thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia diễn ra lúc 18h ngày 16/11.