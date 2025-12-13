Xem trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 13/12: Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV

Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 13/12
Đoàn Việt Nam có 24 huy chương vàng, đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.
Nguyễn Thị Oanh thi đấu chung kết nữ 5.000m lúc 18h45.
Xem đầy đủ danh sách vận động viên Việt Nam giành huy chương SEA Games 33
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33
XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Thái Lan 66 43 28 137 2 Việt Nam 24 17 43 84 3 Indonesia 20 28 24 72 4 Singapore 15 16 18 49 5 Philippines 11 16 35 62 6 Malaysia 10 13 33 56 7 Myanmar 2 9 7 18 8 Lào 1 1 12 14 9 Brunei 0 1 3 4 10 Timor Leste 0 0 2 2
Báo Điện tử VTC News cập nhật bảng xếp hạng SEA Games 33 theo trang chính thức của đại hội và kết quả thi đấu mới nhất của đoàn thể thao Việt Nam.
Các môn khác
Đoàn Việt Nam tranh tài ở các môn cầu mây, cầu lông, bóng chày, bóng rổ, cờ vua, thể thao điện tử, mô tô nước, golf, bóng ném, trượt băng, bi sắt, đua thuyền buồm, bắn đĩa bay, bóng bàn, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, cử tạ và quần vợt.
Chi tiết lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay 13/12
Lịch thi đấu các môn võ
Boxing
14h: Tranh HCĐ Nam 54 kg - Trần Quang Lộc vs Thái Lan.
Judo
13h: Vòng loại các nội dung
- Nam 73-81 kg: Lê Đức Đông vs Indonesia;
- Nam 81-90 kg: Lê Anh Tài vs Thái Lan;
- Nam 90-100 kg: Phạm Thế Minh Hiếu vs Thái Lan;
- Nữ 70-78 kg: Lương Như Quỳnh vs Thái Lan;
- Nữ trên 78 kg: Dương Thanh Thanh vs Myanmar.
Jujitsu
9h: Vòng loại đồng đội hỗn hợp - Việt Nam vs Philippines.
Karate
9h: Vòng loại các nội dung
- Nữ 61 kg: Hoàng Thị Mỹ Tâm;
- Nam 75 kg: Võ Văn Hiền;
- Nữ 68 kg: Đinh Thị Hương;
- Nam 84 kg: Nguyễn Thanh Trường;
13h30: Tranh huy chương.
Kickboxing
15h: Vòng loại, chung kết
- K1 nữ 52 kg: Triệu Thị Phương Thuỷ vs Thái Lan;
- KickLight nam 57 kg: Dương Thanh Hoạt vs Myanmar;
- K1 nam 60 kg: Hoàng Gia Đại vs Lào.
Muay
13h: Vòng loại
- Nam 54 kg: Huỳnh Hoàng Phi vs Myanmar;
- Nam 60 kg: Đào Đại Hải vs Myanmar;
- Nam 67 kg: Nguyễn Thanh Tùng vs Myanmar.
Pencak silat
10h: Vòng loại
- Tunggal nam: Phạm Hải Tiến vs Lào;
- Tunggal nữ: Nguyễn Thị Mỹ Dung vs Malaysia.
Taekwondo
10h: Vòng loại các nội dung;
- Nữ 49-53 kg: Nguyễn Thị Loan vs Timor Leste;
- Nữ 53-57 kg: Trần Thị Ánh Tuyết;
- Nam 58-63 kg: Lê Tuấn vs Philippines;
- Nam 68-74 kg: Lý Hồng Phúc vs Myanmar;
14h30: Chung kết.
Wushu
10h: Vòng loại
- Nam trường quyền: Vũ Văn Tuấn;
- Nữ Nam quyền: Phan Thị Tú Bình, Đặng Trần Phương Nhi;
- Nữ Thái cực quyền: Nguyễn Lệ Chi;
15h: Vòng loại
- Nữ trường quyền: Dương Thuý Vi, Nguyễn Thị Hiền;
- Nam Nam côn: Nông Văn Hữu, Đỗ Đức Tài;
- Nam đao thuật: Vũ Văn Tuấn;
- Nam Thái cực quyền: NGuyễn Văn Phương, Nguyễn Trọng Lâm;
15h: Tứ kết
- Nữ 56 kg: Ngô Thị Phương Nga vs Indonesia;
- Nữ 60 kg: Nguyễn Thị Thu Thuỷ vs Indonesia;
- Nam 65 kg: Nguyễn Trung Nguyên vs Philippines;
- Nam 70 kg: Trương Văn Chưởng vs Thái Lan.
Lịch thi đấu điền kinh
16h50: Chung kết Nữ nhảy 3 bước - Nguyễn Thị Hường, Vũ Thị Ngọc Hà;
17h: Vòng loại Nam 200m - Ngần Ngọc Nghĩa;
17h20: Vòng loại Nữ 200m - Hà Thị Thu, Lê Thị Cẩm Tú;
17h45: Vòng loại Nữ 800m - Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời;
17h20: Chung kết Nam 5.000m - Lê Tiến Long, Nguyễn Trung Cường;
18h45: Chung kết Nữ 5.000m - Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Oanh;
19h15: Chung kết Nam 200m;
19h25: Chung kết Nữ 200m;
19h35: Chung kết hỗn hợp 4x400m - Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh.
Lịch thi đấu môn bơi
9h: Vòng loại
- Nam 100m bơi bướm: Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Viết Tường;
- Nam 200m tự do: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc;
- Nữ 100m bơi ếch: Nguyễn Thuý Hiền;
- Nữ 400m hỗn hợp: Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Võ Thị Mỹ Tiên;
18h: Chung kết.
Bình luận