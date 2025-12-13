Xem trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 13/12: Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Thái Lan 66 43 28 137 2 Việt Nam 24 17 43 84 3 Indonesia 20 28 24 72 4 Singapore 15 16 18 49 5 Philippines 11 16 35 62 6 Malaysia 10 13 33 56 7 Myanmar 2 9 7 18 8 Lào 1 1 12 14 9 Brunei 0 1 3 4 10 Timor Leste 0 0 2 2

Báo Điện tử VTC News cập nhật bảng xếp hạng SEA Games 33 theo trang chính thức của đại hội và kết quả thi đấu mới nhất của đoàn thể thao Việt Nam.