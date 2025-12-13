Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 13/12: Nguyễn Thị Oanh xuất trận

(VTC News) -

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 13/12 có 40 môn. Trong đó, 17 môn trao huy chương gồm cưỡi ngựa, trượt ván, leo núi, trượt băng nghệ thuật, jujitsu, judo, karate, bi sắt, bắn súng, snooker, bơi, taekwondo, quần vợt, teqball, cử tạ, bóng gỗ và wushu.

Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu ở 30 môn. Niềm hy vọng huy chương vàng nằm ở môn bơi, điền kinh, bắn súng, cử tạ và các môn võ.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Oanh bắt đầu thi đấu nội dung đầu tiên ở SEA Games 33. Năm nay, "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam không tranh tài ở nội dung 1.500m mà chỉ thi đấu 3.000 vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m.

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất

Nguyễn Thị Oanh bắt đầu thi đấu tại SEA Games 33.

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất 13/12

Bơi

9h: Vòng loại

- Nam 100m bơi bướm: Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Viết Tường

- Nam 200m tự do: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc

- Nữ 100m bơi ếch: Nguyễn Thuý Hiền

- Nữ 400m hỗn hợp: Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Võ Thị Mỹ Tiên

18h: Chung kết

Điền kinh

16h50: Chung kết Nữ nhảy 3 bước - Nguyễn Thị Hường, Vũ Thị Ngọc Hà

17h: Vòng loại Nam 200m - Ngần Ngọc Nghĩa

17h20: Vòng loại Nữ 200m - Hà Thị Thu, Lê Thị Cẩm Tú

17h45: Vòng loại Nữ 800m - Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời

17h20: Chung kết Nam 5.000m - Lê Tiến Long, Nguyễn Trung Cường

18h45: Chung kết Nữ 5.000m - Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Oanh

19h15: Chung kết Nam 200m

19h25: Chung kết Nữ 200m

19h35: Chung kết hỗn hợp 4x400m - Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh

Cầu mây

15h: Việt Nam vs Indonesia

Cầu lông

9h-21h: Bán kết đôi nữ - Bùi Bích Phương/Vũ Thị Trang vs Indonesia

Bóng chày 5

12h: Việt Nam vs Malaysia

Bóng rổ

11h30: Việt Nam vs Malaysia (Nam)

16h30: Việt Nam vs Indonesia (Nữ)

Boxing

14h: Tranh HCĐ Nam 54 kg - Tràn Quang Lộc vs Thái Lan

Cờ vua

9h: Chung kết đồng đội nam nữ cờ tiêu chuẩn

Thể thao điện tử

10h: Vòng bảng các nội dung

Mô tô nước

9h30: Vòng loại các nội dung

Golf

8h: Vòng loại đơn nam, đơn nữ

Bóng ném

13h: Việt Nam vs Thái Lan (Nữ)

17h: Việt Nam vs Malaysia (Nam)

Trượt băng

12h57: Vòng loại các nội dung

Judo

13h: Vòng loại các nội dung

- Nam 73-81 kg: Lê Đức Đông vs Indonesia

- Nam 81-90 kg: Lê Anh Tài vs Thái Lan

- Nam 90-100 kg: Phạm Thế Minh Hiếu vs Thái Lan

- Nữ 70-78 kg: Lương Như Quỳnh vs Thái Lan

- Nữ trên 78 kg: Dương Thanh Thanh vs Myanmar

Jujitsu

9h: Vòng loại đồng đội hỗn hợp - Việt Nam vs Philippines

Karate

9h: Vòng loại các nội dung

- Nữ 61 kg: Hoàng Thị Mỹ Tâm

- Nam 75 kg: Võ Văn Hiền

- Nữ 68 kg: Đinh Thị Hương

- Nam 84 kg: Nguyễn Thanh Trường

13h30: Tranh huy chương

Kickboxing

15h: Vòng loại, chung kết

- K1 nữ 52 kg: Triệu Thị Phương Thuỷ vs Thái Lan

- KickLight nam 57 kg: Dương Thanh Hoạt vs Myanmar

- K1 nam 60 kg: Hoàng Gia Đại vs Lào

Muay

13h: Vòng loại

- Nam 54 kg: Huỳnh Hoàng Phi vs Myanmar

- Nam 60 kg: Đào Đại Hải vs Myanmar

- Nam 67 kg: Nguyễn Thanh Tùng vs Myanmar

Pencak silat

10h: Vòng loại

- Tunggal nam: Phạm Hải Tiến vs Lào

- Tunggal nữ: Nguyễn Thị Mỹ Dung vs Malaysia

Bi sắt

10h: Vòng loại

15h30: Chung kết

Đua thuyền buồm

10h: Vòng 4

Bắn súng

9h30: Vòng loại

- Nữ 10m súng trường hơi: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo

- Đồng đội nữ 10m súng trường hơi: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo

11h45: Chung kết

Bắn đĩa bay

9h: Vòng loại - Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Minh Quang, Trần Khắc Đang, Nguyễn Hoàng Nam

Bóng bàn

10h: Đồng đội nữ - Thái Lan vs Việt Nam

13h: Đồng đội nam - Việt Nam vs Singapore

16h: Đồng đội nữ - Việt Nam vs Philippines

19h: Đồng đội nam - Việt Nam vs Indonesia

Taekwondo

10h: Vòng loại các nội dung

- Nữ 49-53 kg: Nguyễn Thị Loan vs Timor Leste

- Nữ 53-57 kg: Trần Thị Ánh Tuyết

- Nam 58-63 kg: Lê Tuấn vs Philippines

- Nam 68-74 kg: Lý Hồng Phúc vs Myanmar

14h30: Chung kết

Bóng chuyền

15h: Việt Nam vs Lào (nam)

Bóng chuyền bãi biển

8h30: Việt Nam vs Indonesia (nam)

13h30: Việt Nam vs Malaysia (nữ)

Cử tạ

13h: Chung kết các nội dung

- Nữ 48 kg: Nguyễn Thị Thu Trang

- Nam 60 kg: K'Dương

- Nữ 53 kg: Nguyễn Hoài Hương

Wushu

10h: Vòng loại

- Nam trường quyền: Vũ Văn Tuấn

- Nữ Nam quyền: Phan Thị Tú Bình, Đặng Trần Phương Nhi

- Nữ Thái cực quyền: Nguyễn Lệ Chi

15h: Vòng loại

- Nữ trường quyền: Dương Thuý Vi, Nguyễn Thị Hiền

- Nam Nam côn: Nông Văn Hữu, Đỗ Đức Tài

- Nam đao thuật: Vũ Văn Tuấn

- Nam Thái cực quyền: NGuyễn Văn Phương, Nguyễn Trọng Lâm

15h: Tứ kết

- Nữ 56 kg: Ngô Thị Phương Nga vs Indonesia

- Nữ 60 kg: Nguyễn Thị Thu Thuỷ vs Indonesia

- Nam 65 kg: Nguyễn Trung Nguyên vs Philippines

- Nam 70 kg: Trương Văn Chưởng vs Thái Lan

Quần vợt

10h: Trần Thuỵ Thanh Trúc vs Singapore

11h: Vũ Hà Minh Đức vs Malaysia

12h30: Mai Linh vs Singapore

12h30: Nguyễn Minh Phát vs Singapore