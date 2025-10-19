Xem trực tiếp PVF-CAND vs Thanh Hóa, vòng 7 V.League trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận đấu giữa PVF-CAND và Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 7 V.League diễn ra lúc 18h ngày 19/10. Cuộc đọ sức đáng chú ý này được truyền hình trực tiếp trên hệ thống FPT Play và TV360. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất kết quả, diễn biến trận đấu từ 18h00 ngày 19/10.

Đội bóng xứ Thanh đang gặp vô vàn khó khăn bởi biến cố nơi thượng tầng. Đến lúc này, Đông Á Thanh Hóa mới có được 3 điểm sau 6 vòng đấu. Họ hòa 3 trận và thua 3 trận, trong đó có 2 thất bại trước các đội bóng mạnh như Ninh Bình và Hà Nội FC. Tuy nhiên, các đối thủ xếp trên vẫn chưa bỏ xa Thanh Hóa và vẫn còn cơ hội để Ngọc Tân cùng đồng đội tiến lên.

CLB Thanh Hóa khao khát chiến thắng đầu tiên.

Trong khi đó, 6 điểm là thành tích đáng ghi nhận với PVF-CAND. Về cơ bản, họ không có sự chuẩn bị tốt bởi chỉ nhận lời tham dự V.League vào giờ chót khi Quảng Nam bỏ giải. Đây là quyết định dũng cảm của thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh.

Đến thời điểm này, PVF-CAND làm hết khả năng của mình và họ hoàn toàn có thể hài lòng với kết quả đạt được. Tuy nhiên, màn tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà sẽ quyết định đến tương lai của đội bóng ngành công an ở mùa giải năm nay.

Nếu giành chiến thắng, PVF-CAND sẽ bỏ xa đối thủ của mình. Ngược lại, 3 điểm thuộc về Thanh Hóa sẽ giúp ông Choi Won Kwon và học trò thoát khỏi vị trí cuối bảng. Bởi vậy, cuộc đọ sức này sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn.

Thanh Hóa hành quân đến Hưng Yên bằng lực lượng tốt khi Doãn Ngọc Tân và Lucas Ribamar trở lại sau chấn thương. Nhóm cầu thủ trẻ như Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ đang có thể trạng tốt cùng sự hưng phấn.

Lê Văn Thuận - ngôi sao trẻ của bóng đá Thanh Hóa vừa ghi bàn cho U23 Việt Nam và sẵn sàng tỏa sáng để giải cứu đội bóng quê hương.