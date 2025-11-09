Xem trực tiếp Công an TP.HCM vs Ninh Bình, vòng 11 V.League trên kênh nào?

(VTC News) -

Câu lạc bộ Công an TP.HCM đấu với Ninh Bình trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) lúc 19h15 ngày 9/11. Trận đấu CA TP.HCM vs Ninh Bình được chiếu trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn, kênh truyền hình HTV thể thao và các kênh bóng đá trực tuyến của MyTV, TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật tỷ số trận đấu mới nhất và kết quả, bảng xếp hạng vòng 11 V.League.

CLB Công an TP.HCM bước vào vòng 11 với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chỉ kém đội nhì bảng (CAHN) 3 điểm.

CLB Công an TP.HCM đấu với Ninh Bình ở vòng 11 V.League 2025-2026.

Những trận đấu của CA TP.HCM thường có tỷ số cách biệt không quá 1 bàn. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức tạo ra cảm giác rằng họ có thể ngang ngửa với mọi đối thủ bất kể mạnh yếu. Tính đến thời điểm này, Nguyễn Tiến Linh và đồng đội tích lũy điểm rất tốt.

Tuy nhiên, đối thủ của họ ở trận này còn làm tốt hơn thế. CLB Ninh Bình đang đứng đầu bảng xếp hạng V.League với thành tích bất bại, dù đội bóng tân binh này không cho thấy sự vượt trội về sức mạnh trước đối thủ trong phần lớn các trận đấu.

Sự hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự và đẳng cấp của các ngôi sao tấn công là yếu tố then chốt giúp CLB Ninh Bình nối dài kỷ lục bất bại. Đội bóng cố đô biết cách khai thác sơ hở và tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ. Họ có những nhân tố chất lượng để làm điều đó.

Dù là đội khách, CLB Ninh Bình có cơ hội giành điểm không hề thấp. Trong khi đó, phong độ sân nhà của CA TP.HCM không cao khi họ không giành được chiến thắng nào trong 3 trận gần nhất tiếp đón các đối thủ ở sân Thống Nhất.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 11 V.League

Ngày Giờ Trận đấu 8/11 18h PVF CAND 2-2 Thể Công Viettel 9/11 17h Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa 9/11 18h Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP.HCM 9/11 18h Hải Phòng vs Đà Nẵng 9/11 19h15 CA TP.HCM vs Ninh Bình 10/11 18h Nam Định vs Hà Nội 10/11 19h15 CAHN vs Hà Tĩnh